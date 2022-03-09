İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dolaşımda olan "Karla Mücadele Çalışmaları" isimli belge görselinin sahte olduğu uyarısında bulundu.

Paylaşımda, açıklamaların resmi hesaplardan yapıldığı belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşan 'Karla Mücadele Çalışmaları' isimli sözde belge kesinlikle sahte olup, hemşehrilerimizin itibar etmemesi önemle rica olunur. Olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınan tüm kararlar Sayın Valimiz @AliYerlikaya ve @TC_istanbul kurumsal hesaplarından yapılmaktadır" dendi.