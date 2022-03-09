Geçen yıl İsrail ve Lübnan'da görülen zehirli tür denizanaları bu yıl Hatay'da kıyıya vurdu.

Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine vuran denizanaları bugün de farklı noktalarda yoğun olarak görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yetkililer vatandaşları zehirli olan göçmen denizanalarına çıplak elle dokunmamaları konusunda uyardı.

"Kalp krizi riskini artırıyor"

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, denizanalarının Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Denizlerimizde ekosistemi tehdit ederek balık stoklarını azaltmaktadır. Aynı zamanda halk ve balıkçı sağlığını da tehdit etmektedir. Bu, patlayan bir tür olduğu için bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunlar balıkçı ağlarını doldurarak günlük avlarını engelliyor. Bu türün altında bulunan saçak yapılarda nematosit dediğimiz zehirli kapsüller bulunmaktadır. Bunlar insan vücuduna temas ettiği takdirde yıllarca kalabilecek izler bırakabilmekte. Kesinlikle bunlara elle temas edilmemelidir. Temas halinde çok yoğun ağrı oluşturmakta ve bu ağrıyı kaldıramayan insanlarda kalp krizi geçirme riski artmakta. Deriye temas halinde sirke ve deniz kumuyla ilk müdahale yapılabilir. Tatlı suyla kesinlikle müdahale edilmemeli. Bu durum ağrıyı daha da artırmakta."