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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cüler Ankara'ya gönderildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan, MİT'ten ihraç edilmiş 2 FETÖ şüphelisi, Ankara'ya gönderildi.

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Yunanistana kaçarken yakalanan FETÖcüler Ankaraya gönderildi

Edirne Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına tutulan 2 zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden ekiplere teslim edildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, yasak bölgede tespit ettikleri 2 kişiyi kovalamaca sonrası yakalamıştı. FETÖ üyeliğinden aranan, KHK ile görevden ihraç edilmiş eski MİT çalışanları Ebubekir E. (35) ve Yasir U. (29) olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alınarak, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, mit, fetö, ankara
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