FETÖ şüphelisi 2 kişi Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne Uzunköprü Saçlı Müsellim Köyü'ne FETÖ şüphelilerini yakalamak için operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında, FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları bulunan S.C.Ç. ve Ö.S. Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.
Aynı gruptaki, Sinop Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde komiserken ihraç edilen H.B.T., A.A., Ü.G.B. ve R.B. ise gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.G.B. serbest bırakıldı, R.B., H.B.T. ve A.A. ise tutuklandı.
Kaynak: AA