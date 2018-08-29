Gelin arabası süsü verilen araçta 11 göçmen yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alınan ihbar üzerine dün Burdur-Antalya karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması gerçekleştirildi.

Uygulama noktasında durdurulan, gelin arabası şeklinde süslemiş bir aracı arayan ekipler 3'ü Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 11 göçmen ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen Filistin uyruklu 1 kişiyi yakaladı.

Araçta yapılan aramada, 11 can yeleği ile 2 çanta dolusu gıda malzemesi bulundu.

Organizatör olduğu tespit edilen Filistin uyruklu A.İ.M. gözaltına alındı.

Göçmenler de Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA