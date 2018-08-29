Şırnak'ta kayalıklardan atlayan 200 koyun ve keçi telef oldu

2 çoban, Şırnak Beytüşşebap'taki Bolağaç Köyü kırsalında, yaklaşık 300 keçi ve koyunu kayalık alana otlatmak için götürdü.

Hayvanlardan bazıları kayalıklardan atlayınca, diğer keçi ve koyunlar da onları takip etti. Çobanlar köylülere bilgi vererek yardım istedi.

Hayvanların düştüğü alana giden köylüler, 200 keçi ve koyunun telef olduğunu gördü. Kayalıklarda mahsur kalan 100 keçi ve koyun ise köylülerin çabalarıyla kurtarıldı.

Köylülerden Erdal Üce, saat 06.00 sıralarında kendilerine gelen telefonla durumu öğrendiklerini belirterek, "Durumu öğrenir öğrenmez buraya geldik. 200 koyun ve keçi telefon oldu. Mahsur kalan keçileri ise kurtardık" dedi.

Abdurrahman Üce de, 200'e yakın koyununun telef olduğunu aktardı, mağdur olduklarını söyledi.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: DHA