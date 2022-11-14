Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafında dün Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan T.C, S.A ve A.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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