'Koopbakkal Projesi'nde imzalar atıldı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürünler bakkallarda da satılacak.

6 ilde 250 noktada hayata geçirilecek proje için başvurular bugün başlıyor.

Projeyle bakkallarda ilk etapta 132 ürün satılacak. Fiyatlar, tarım kredi marketleriyle aynı olacak.

5 yıl işletme şartı aranacak

Başvurusu kabul edilen esnaf, bakkalının bir bölümünü Tarım Kredi ürünleri için ayıracak. O bölümde evlerde sıklıkla tüketilen; un, şeker, yağ ve bakliyat gibi temel gıda maddeleri satılacak. Ve bu ürünlerin gramajı da düşük olacak.

Başvuru yapmak isteyen esnaf için en az 5 yıl süreyle bakkal işletme şartı aranacak. Dükkanın ise 75 ila 150 metrekare büyüklükte olması gerekecek. Başvurular, Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapılacak.

Halkbank'tan esnafa 500 bin liralık kredi

Halkbank projeye finansman katkısı sağlayacak. Bakkallara 500 bin liraya kadar kredi verilecek.

Hedef, Koopbakkal Projesi'nde yıl sonuna kadar 81 ilde 500 ilçeye ulaşmak.

