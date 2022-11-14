Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 08:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde beton saksıların bankları söküldü
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da dün gerçekleşen bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sona erdi. İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açılırken, beton saksıların bankları söküldü.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi.
İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu.
İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak.
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Etiketler: İstanbul
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