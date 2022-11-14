Yeni haftada sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava görülecek. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta başında Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

Hafta ortasından itibaren de yurdun doğu kesimleri ile kıyı Ege'de sağanak etkili olacak.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da sıcaklık hafta ortasına kadar 15-16 derece civarında seyredecek.

Hava sıcaklığının İstanbul'da 16-18, İzmir'de 19-20 derece olması öngörülüyor.