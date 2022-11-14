29 yaşındaki Ö.H.T. yönetimindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kılavuz Kavşağı'nda Y.E. idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 19 yaşındaki M.B.T. yaralandı.

Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ö.H.T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, M.B.T. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.