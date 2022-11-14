Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da, geçen hafta gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 07-13 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Etiketler: Van Terör Örgütü Terörle Mücadele
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