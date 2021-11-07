Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan A.Ö, T.G, T.U. ve E.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan T.G, T.U. ve E.E. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. serbest bırakıldı.

Üç gün önce güvenlik güçleri tarafından İpsala ilçesine bağlı Paşaköy beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ö, T.G, T.U. ve E.E. yakalanmıştı.