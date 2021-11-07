Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan A.Ö, T.G, T.U. ve E.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan T.G, T.U. ve E.E. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. serbest bırakıldı.
Üç gün önce güvenlik güçleri tarafından İpsala ilçesine bağlı Paşaköy beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ö, T.G, T.U. ve E.E. yakalanmıştı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele 15 Temmuz
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