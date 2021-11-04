Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheliler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
İpsala ilçesine bağlı Paşaköy beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan A.Ö, T.G, T.U ve E.E'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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