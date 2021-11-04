Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de DEAŞ şüphelilerine operasyon: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Whatsapp grubu üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan ve geçmiş dönemlerde örgütün hücre yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yabancı uyruklu 14 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıktan serbest bırakılan 8 şüpheli ise sınır dışı edildi.
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