Erzurum'da 2 çocuk babası Münip Bozoğlu, cep telefonu şarjı için lisanslı powerbank aldı. Bozoğlu, bir süre kullandığı cihazı önceki gün şarj etmek üzere prize taktı. Sesler üzerine mutfağa giden Bozoğlu, duman çıkan powerbank'i pencereden atmak isterken elinde patladı. Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan Bozoğlu, hastaneye gitti.

Doktorlar tarafından kopan parmağı yerine dikilen Bozoğlu, "Buradaki yaşadığım olay sanki askerdeki havan topunun patlaması gibi bir sesle çok gürültülü oldu. Hala kulaklarımda onun çınlaması var. Kullandığım powerbank, güvenilir olması açısından fazla para vererek aldığım lisanslı bir ürün. Ancak ona rağmen yine patladı" dedi.

"Bilinçsiz kullanımdan kaynaklanıyor"

Benzer olayların daha önce de yaşandığını anlatan Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya, şunları söyledi:

"Powerbanklerde bu tarz olaylar yaşanmasının sebebini biz bilinçsizce kullanıma bağlıyoruz. İnsanlar telefonlarının miliamper saat olarak kapasitesini mutlaka biliyorlar. Tavsiyemiz bu kapasitenin en fazla 3 katı büyüklükte powerbank kullanmaları. Farz edelim şu anki cep telefonlarının bildiğim kadarıyla maksimum büyüklüğü 2 bin 500- 3 bin miliamperken 10 binlik, 20 binlik powerbanklar kullanılması doğru değil. Çünkü bu cihaza zarar verebiliyor. Sonrasında uzun süreli şarjlar da yanlış. Cihazın şarj ışığı yanmadan, yani şarj bitiyor uyarısı alamadan şarja takma hususu da çok mahsurlu. Yan sanayi ürünlerin kullanılması ne yazık ki bu tarz olaylara sebebiyet verebiliyor. Kullanım süreleri her elektronik cihaz için 3 yılı geçmemeli."