Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
15 gün önce aldığı otomobil yanarak kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şile'de sahibinin 15 gün önce aldığı 2. el otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tekin Yıldız isimli kişi 15 gün önce 2. el otomobil aldı.
Yıldız, dün bir yakınını Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldıktan sonra Şile'ye doğru yola çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Karacaköy yolu ile Şuayipli Köyü arasındaki yokuşta otomobilden dumanlar yükseldi. Yıldız aracı yol kenarına çekti. Araçtan alevler yükselince sürücü ve araçtaki iki kişi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Otomobil hurdaya döndü.
[Fotoğraf: DHA]
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