Tekin Yıldız isimli kişi 15 gün önce 2. el otomobil aldı.

Yıldız, dün bir yakınını Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldıktan sonra Şile'ye doğru yola çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Karacaköy yolu ile Şuayipli Köyü arasındaki yokuşta otomobilden dumanlar yükseldi. Yıldız aracı yol kenarına çekti. Araçtan alevler yükselince sürücü ve araçtaki iki kişi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Otomobil hurdaya döndü.

[Fotoğraf: DHA]