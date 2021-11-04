Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

İstanbul ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan ve Suriye uyruklu 8'i çocuk 43 düzensiz göçmen de yakalandı.

7 minibüse el konuldu

Aramada 7 cep telefonu ile çok sayıda doküman ele geçirilirken, örgütün kaçakçılıkta kullandığı belirlenen 7 minibüse de el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.