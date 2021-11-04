Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de öğrenci yurdunun yemekhanesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar oluştu.
İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Üçyol mevkisinde bulunan 5 katlı kız öğrenci yurdunun en üst katındaki yemekhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yurt görevlileri binadakileri tahliye etti, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yol bir saat trafiğe kapandı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yurt binasında hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle Turan Güneş Caddesi yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.
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