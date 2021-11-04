Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 ilde sis ve pus etkili olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ile Iğdır'da sis ve pus etkisini gösterecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak.
Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde pus ve sis görülecek.
Sıcaklık, bölgede mevsim normallerinin üstünde seyredecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Ağrı'da 1, Kars'ta 3, Erzurum'da 4, Erzincan ve Tunceli'de 6, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 20, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 15, Kars'ta 13, Ardahan'da 12 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
Son Haberler
- 10:54
- 10:44
- 10:42
- 10:39
- 10:51
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz