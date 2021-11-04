Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da sis nedeniyle göz gözü görmüyor
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ ve Edirne'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Tekirdağ'da dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi
Yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.
[Fotoğraf: AA]
Sis, Edirne'de de etkili oluyor.
Kentteki birçok tarihi yapının sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde dağılması bekleniyor.
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