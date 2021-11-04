Adıyaman’da bir vatandaş dört küçükbaş hayvanını taşımak üzere otomobilini kullanınca manzara diğer sürücülerin dikkatinden kaçmadı.

3 keçi ve 1 koyunu bagaja yerleştiren sürücü, Atatürk Bulvarı üzerinde bir süre seyretti.

Bagajdaki hayvanları gören diğer sürücüler cep telefonu ile ilginç yolculuğu görüntüledi.