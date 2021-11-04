Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Keçileri ve koyunu otomobil bagajında taşıdı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman'da bir otomobilin bagaj kısmına yerleştirilen 3 keçi ve 1 koyunun seyahati, meraklı sürücülerin kadrajından kaçamadı.
Adıyaman’da bir vatandaş dört küçükbaş hayvanını taşımak üzere otomobilini kullanınca manzara diğer sürücülerin dikkatinden kaçmadı.
3 keçi ve 1 koyunu bagaja yerleştiren sürücü, Atatürk Bulvarı üzerinde bir süre seyretti.
Bagajdaki hayvanları gören diğer sürücüler cep telefonu ile ilginç yolculuğu görüntüledi.
Etiketler: Adıyaman
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