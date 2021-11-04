Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de minibüsle traktör çarpıştı: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Niğde'de minibüsle traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.S. idaresindeki minibüs, Niğde-Nevşehir kara yolu Yeşilgölcük beldesi yakınlarında, G.T. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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