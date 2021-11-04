M.S. idaresindeki minibüs, Niğde-Nevşehir kara yolu Yeşilgölcük beldesi yakınlarında, G.T. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.