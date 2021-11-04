Meteorolojiden yapılan açıklamada, görüş mesafesinde azalma yaşanacak.

Uzmanlar, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması konusunda uyardı.

Şehirlerde sis etkili olmaya başladı

İstanbul'da birkaç gün önce sis nedeniyle İstanbul Boğazı bir süre transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Çanakkale Boğazı'nda da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişleri durdurulmuştu.

Adana'da dün sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp, sis farlarını yakarak trafikte ilerledi.

Bolu'da görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu kent merkezinde sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: AA]

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent ve Kuruçay mevkisi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Karaköy Kampüsü, Kürkçüler, Kültür, Sağlık, Yukarısoku, Sümer, Köroğlu ve Karaçayır mahallelerinde sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.