Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iki katlı evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle ev sahibi dumandan etkilendi.
Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi Çardak Sokak'taki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen ev sahibi, ambulansta ayakta tedavi edildi.
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