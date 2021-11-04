Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi Çardak Sokak'taki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen ev sahibi, ambulansta ayakta tedavi edildi.