Olay sabah saat 07.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Ersel Sokak içerisinde yaşandı.

Bir oto tamirhanesinin yanında bulunan yolcu minibüsü alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken bu sırada olay yerinden geçen Kartal Belediyesi'ne ait su tankeri devreye girdi.

İstanbul Kartal'ta park halindeki bir minibüste yangın çıktı. Yangın, minibüsün yanında bulunan oto tamirhanesine sıçramadan söndürüldü. pic.twitter.com/N5az2xlvR0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 4, 2021

Belediye görevlileri tankerden uzattıkları hortumla itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin yan taraftaki işyerine sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Yangın itfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesi ile oto tamirhanesine sıçramadan söndürüldü.

Yangının ardından minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.