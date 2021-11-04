İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, istihbarat doğrultusunda iki iş yeri ile 7 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerdeki aramada gümrük kaçağı 16 bin 850 paket sigara, 24 cep telefonu ve 19 kilo nargile tütününe el koydu.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi, 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.