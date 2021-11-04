Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de, polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 613,30 gram metamfetamin, 0,90 gram sentetik uyuşturucu, 15,30 gram esrar, 3 uyarıcı hap, 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalandı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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