Dün akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın ardından iptal edilen Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri normale döndü.

Çanakkale il merkezi ile Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde bekletilen araçlar sırayla feribota alınmaya başlandı.

Ekipler de trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri yönlendiriyor.

Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler ise bölgedeki sis yoğunluğu nedeniyle hala yapılamıyor.

