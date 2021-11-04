Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosiklette bacak bacak üstüne atarak ilerledi: O anlar kamerada
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Tuzla’da yolculuk eden bir motosikletli kurye, önce motosiklet gidonunu tek eliyle tuttu, ardında bacak bacak üstüne atarak yolculuk etti. Motokuryenin rahat tavırları trafikteki diğer sürücülere pes dedirtti. O anlar kameraya da yansıdı.
Tuzla’da yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü önce bir elini gidondan çekerek arkaya attı. Ardından bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.
Bir süre yoluna bu şekilde devam eden motokurye, kendisini görüntüleyen başka bir sürücüyü görünce de tepki gösterdi.
Motokuryenin trafikte rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
Motokuryenin trafikteki rahat tavırları cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Etiketler: İstanbul Cep Telefonu
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