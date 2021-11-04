Tuzla’da yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü önce bir elini gidondan çekerek arkaya attı. Ardından bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.

Bir süre yoluna bu şekilde devam eden motokurye, kendisini görüntüleyen başka bir sürücüyü görünce de tepki gösterdi.

Motokuryenin trafikte rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Motokuryenin trafikteki rahat tavırları cep telefonu kamerasına da yansıdı.