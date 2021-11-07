Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 13:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da yoldan çıkan minibüs ağaçlara çarptı
Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde yolcu minibüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Olayda çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:00
- 14:00
- 13:55
- 14:00
- 13:32
Sıradaki Haber
Durdurulan minibüste 106 kilogram skunk ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz