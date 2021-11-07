Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan minibüste 106 kilogram skunk ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında bir aracı durdurdu.
Narkotik köpeği "Nitro" ile araçta arama yapan ekipler, 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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