Askerlik görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a ailesinin yanına dönen Can Terekeme ile akrabası olan 3 kişi, otomobille seyir halindeydi.

Başka bir otomobildeki magandanın rastgele ateş ettiği silahtan çıkan mermilerden biri, içinde Can Terekeme, Engin A., Eray A. ve sürücü Yemen A.’nın bulunduğu otomobilin bagaj kısmına isabet etti.

Bagajı ve koltuğu deldi

Bagaj kısmını delip geçen mermi, arka koltukta oturan Can Terekeme'yi ve sürücü Yemen A.’yı yaraladı. Kendisinin ve arka koltuktaki akrabası Can Terekeme’nin yaralanmasının ardından Yemen A., hemen otomobili durdurdu. Yanlarında bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Engin A. ve Eray A. aynı otomobille iki yaralıyı hastaneye götürdü. Merminin akciğerlerinde büyük hasar oluşturduğu öğrenilen Can Terekeme hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Yemen A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Beyaz bir otomobil içinde çevreye rastgele ateş eden magandanın olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.