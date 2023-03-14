Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan yine ölüme itti: 4 göçmenin cesedine ulaşıldı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan'a ait unsurlarca Türk karasularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. 4 göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iki lastik bottaki 38 yabancı uyrukluyu kurtardı. Bölgede 4 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerden yaralı olanlar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, denizde başka düzensiz göçmen olma ihtimaline karşı başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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