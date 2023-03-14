Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1546 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişik nizam olan 5 binaya daha sirayet etti.

Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatılarda hasar oluştu.