Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 14:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Esenyurt'ta çatı yangını
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan ve 5 çatıya da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1546 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişik nizam olan 5 binaya daha sirayet etti.
Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatılarda hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul Son Dakika Yangın
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