'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, Türkiye genelinde, TOKİ tarafından '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Tekirdağ ve ilçelerinde yapılacak toplam 3 bin 98 konutun kura çekimi tamamlandı.

Çorlu'da yapılacak 2 bin 210 konutun çekimlerinin yapıldığı Süleymanpaşa ilçesindeki İsmet İnönü Spor Salonu'nda bugün de Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu ilçelerindeki konutların kuraları çekildi.

Vatandaşlar kura çekimine yoğun ilgi gösterdi. Kura çekimi salon dışarısında kurulan ekranlardan canlı yayınlanarak vatandaşların takip etmesi sağlandı.

Süleymanpaşa'da yapılacak 500 konut için 11 bin 528 başvuru, Saray'da yapılacak olan 150 konut için 4 bin 75 başvuru, Muratlı ilçesinde yapılacak olan 120 konut için 553 başvuru, Hayrabolu ilçesinde yapılacak olan 118 konut için 401 başvuru yapıldığı öğrenildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçelerinde 500 konutun yapılacağını belirterek, "Yaklaşık 11 bin müracaat var, 11 bin kişi içerisinden 500 kişi seçilecek. Şehit ailelerimiz var, emeklilerimiz var, gençlerimiz var. Onlara da belli bir kontenjan ayrıldı. Onun haricinde toplamda 500 konutun kurası çekilmiş olacak.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu proje için teşekkür ediyorum ve bu projede biz görüştüğümüzde de çok önemseyen sayın bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Tekirdağ’da bu yatırımların yapılması ile ilgili çok ciddi emek veren Meclis Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.