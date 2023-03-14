İlçede etkili olan sağanağın ardından Marankeçili Mahallesi Mansurlu-Kayseri yolunda heyelan meydana geldi.

Dağdan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, yolun bir kısmının kapanmasına neden oldu.

Yolda çamura saplanan minibüs, çevredeki bir iş makinesinin yardımıyla çıkarıldı.

Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.