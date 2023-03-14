Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da heyelan oluşan yolda minibüs mahsur kaldı
[Fotograf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelen yolda mahsur kalan minibüs iş makinesiyle kurtarıldı.
İlçede etkili olan sağanağın ardından Marankeçili Mahallesi Mansurlu-Kayseri yolunda heyelan meydana geldi.
Dağdan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, yolun bir kısmının kapanmasına neden oldu.
Yolda çamura saplanan minibüs, çevredeki bir iş makinesinin yardımıyla çıkarıldı.
Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
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