Adıyaman’ın Tut ilçesi Meryemuşağı bölgesindeki krom madeninde, depremde dört galeriden üçü tamamen yere gömüldü. İşçiler daha iyi durumda olan bir galerinin açılması için maden kazıklarıyla tahkimat yapıyor. Çalışmalar henüz tamamlanamadı. Çünkü tüm personel yakın zamana kadar kurtarma çalışmaları için deprem bölgesindeydi.

2,5 metre kayma, 12 metre düşüş tespit edildi

Harita Mühendisi Zeynel Ülper, "Depremden 10 gün sonra buraya gelebildik. Yaptığımız GPS ölçümlerinde aktif olarak yaklaşık 2,5 metre güneybatı yönünde kayma tespit ettik. Yükseklik farkı olarak da 12 metre düşüş tespit ettik." dedi.

"Gönül isterdi ki herkesi kurtaralım"

İşletme Müdürü Fatih Özdemir de, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede, "Tut ilçesinde elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Gönül isterdi ki herkesi kurtaralım." ifadelerini kullandı.

Meryemuşağı bölgesindeki madenciler on gün boyunca büyük özveri göstererek pek çok kişinin kurtarılmasını sağladı. Şimdi de depremden dolayı hasar gören madenleri için iş başındalar.

Kamera: Nurullah Geylani

Dron: Uğur Bulut