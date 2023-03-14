Krom madeni depremde 12 metre kot kaybetti
Adıyaman’da bir krom madeni deprem nedeniyle 12 metre toprağa gömüldü. Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılan madenciler haftalar sonra işlerine döndüklerinde gördükleri manzara onları şaşkına çevirdi.
Adıyaman’ın Tut ilçesi Meryemuşağı bölgesindeki krom madeninde, depremde dört galeriden üçü tamamen yere gömüldü. İşçiler daha iyi durumda olan bir galerinin açılması için maden kazıklarıyla tahkimat yapıyor. Çalışmalar henüz tamamlanamadı. Çünkü tüm personel yakın zamana kadar kurtarma çalışmaları için deprem bölgesindeydi.
2,5 metre kayma, 12 metre düşüş tespit edildi
Harita Mühendisi Zeynel Ülper, "Depremden 10 gün sonra buraya gelebildik. Yaptığımız GPS ölçümlerinde aktif olarak yaklaşık 2,5 metre güneybatı yönünde kayma tespit ettik. Yükseklik farkı olarak da 12 metre düşüş tespit ettik." dedi.
"Gönül isterdi ki herkesi kurtaralım"
İşletme Müdürü Fatih Özdemir de, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede, "Tut ilçesinde elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Gönül isterdi ki herkesi kurtaralım." ifadelerini kullandı.
Meryemuşağı bölgesindeki madenciler on gün boyunca büyük özveri göstererek pek çok kişinin kurtarılmasını sağladı. Şimdi de depremden dolayı hasar gören madenleri için iş başındalar.
Kamera: Nurullah Geylani
Dron: Uğur Bulut
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