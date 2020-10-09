Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan ölüme terk etti, 18 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Çıplak Ada açıklarında tespit edilen düzensiz göçmenler, Türk kara sularına itildi.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Etiketler: balıkesir ayvalık düzensiz göçmenSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 09:36
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