Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Çıplak Ada açıklarında tespit edilen düzensiz göçmenler, Türk kara sularına itildi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.