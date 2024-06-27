Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.06.2024 12:00

Yunan insan kaçakçısına Sabiha Gökçen'de suçüstü

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalanan Yunanistan uyruklu kadın şüpheli tutuklandı.

Yunan insan kaçakçısına Sabiha Gökçen'de suçüstü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şubesi Seyahat Belgeleri İnceleme, Risk Analiz Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte evrak düzenleyen şüphelilerin ve insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelip, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentine uçmayı planlayan Suriye uyruklu Taimaa Chahin'in, transit alanda Yunanistan'dan gelen ve Almanya'ya devam seferi olan Paraskevi Georgopoulou isimli kadınla buluşmasından şüphelendi.

Sahte pasaport ve bilet ele geçirildi

İki kadını izlemeye alıp, beraber gittikleri lavabo çıkışında yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında Chahin'in üzerinden Georgopoulou adına düzenlenmiş sahte pasaport ve Almanya'nın Stuttgart şehrine gidiş bileti ele geçirdi.

Yapılan ilk sorguda şüpheli Chahin'in, Almanya'ya gitmek için Yunanistan uyruklu Georgopoulou ile anlaştığını, buluştukları tuvalette pasaport ve bileti ondan aldığını söylediği öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Georgopoulou, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Suriye uyruklu Taimaa Chahin'in ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

ETİKETLER
Yunanistan İnsan Kaçakçılığı Düzensiz Göçmenler Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da suç şebekesine operasyon: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider
13:02
AK Parti, doğum oranındaki düşüşü çalıştayda masaya yatıracak
12:49
ASELSAN sistemleri NATO tatbikatında
12:39
İletişim Başkanlığı: İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı silah "oyuncak"
11:59
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
12:08
Bakanlık 5 kuralı sıraladı: Yaz aylarında besin güvenliği nasıl sağlanır?
Uganda'nın muz kızartması: Plantain
Uganda'nın muz kızartması: Plantain
FOTO FOKUS
Kafkasya'daki en kalabalık Türk kavimlerinden: Kumuk Türkleri
Kafkasya'daki en kalabalık Türk kavimlerinden: Kumuk Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ