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Türkiye
AA 28.12.2024 01:41

Yüksekova'da yolu kardan kapanan köylerdeki 4 hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 4 hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da yolu kardan kapanan köylerdeki 4 hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

İlçede sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Çobanpınar, Gürdere, Kazan ve Bağdaş köylerinde rahatsızlanan 4 kişiyi hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine köylere yönlendirilen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinin yolları açmasıyla hastalara ulaştı.

Köylerde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, ambulanslara alınarak hastaneye götürüldü.

Karla mücadele ekipleri, ilçede kapanan köy yollarında da çalışma yürüttü.

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