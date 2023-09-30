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Türkiye
İHA 30.09.2023 23:44

Yüksekova'da 28 kilo külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 28 kilo külçe altın ele geçirildi.

Yüksekova'da 28 kilo külçe altın ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışanları aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 29 Eylül 2023 günü yapılan çalışmalarda Yüksekova ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada her biri 1’er kilogram olmak üzere 28 adet 28 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen külçe altın ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alına 2 şüpheli şahıstan 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı"  

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