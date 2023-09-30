Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 30.09.2023 23:20

Göcek’te iki bot çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Adası yakınlarında iki zodyak botun çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Göcek’te iki bot çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Saat 21.30 sıralarında Fethiye Göcek Mahallesi Göcek Adası yakınlarında küçük ve büyük iki zodyak bot çarpıştı.

Küçük botun ışıklarının bulunmadığı ileri sürülürken, çarpışma sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik botu tarafından yaralılar ve hayatını kaybeden kişinin cenazesi, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yaralılardan Burak U.'nun durumunun ağır olduğu, yanında bulunan kız arkadaşının yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, 363 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:19
İstanbul Bisiklet Turu nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
00:19
Meclis bugün açılıyor
00:04
Yüksekova'da 28 kilo külçe altın ele geçirildi
23:43
Ürdün: İsveç'te Kur'an- Kerim'in yakılması nefret ve şiddeti körüklüyor
23:02
İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, 363 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:01
ABD’de meclis 45 günlük kısa vadeli bütçe tasarısını kabul etti
Meteoroloji'den 40 ile "sarı", 4 ile "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 40 ile "sarı", 4 ile "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
Sultanahmet'te yaklaşık 750 semazen sema gösterisi sundu
Sultanahmet'te yaklaşık 750 semazen sema gösterisi sundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ