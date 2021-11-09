Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 23:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yük treni ile çarpışan kamyonet ikiye bölündü
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treni ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonet çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.
Kaza, Çukuroba Mahallesi Kabazlı yolu Yenipazar hemzemin geçitte meydana geldi.
Yenipazar Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Murat Yavuz idaresindeki kamyonet ile Salihli istikametinden Alaşehir istikametine gitmekte olan makinist idaresindeki 34007 sefer sayılı yük treni Yenipazar hemzemin geçitte çarpıştı.
Kaza sonucu kamyonet ikiye ayrılırken kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Etiketler: Tren Kazası Trafik Kazası
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