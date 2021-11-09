Yangın, saat 21.30 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağdat Sokak üzerinde bulunan gecekondunun çatısında çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan kadın, mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkarıldı. Etrafa yayılan dumanları fark eden vatandaşlar sokağa döküldü.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.