Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin, tüm ülkelerde yaşayan vatandaşlarla daha yakın ilişki içinde olacağını belirterek "Uzmanlarımızla, birim amirlerimizle ve bizzat kendim sahada olacağız. Uğramadığımız kasabamız, şehrimiz kalmayacak." dedi.

Eren, YTB'nin, bu yıl Almanya'da 19'uncusu düzenlenen "ASTEC Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"ndaki faaliyetlerini değerlendirdi.

Yurt dışındaki gençlerin ve çocukların kültürel bağlarının kuvvetlenmesine ve Türkçe yeterliliklerinin artırılmasına yönelik fuarda birçok çalışmaya imza attıklarına dikkati çeken Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız hizmetler kurumumuzun merkezinde bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte sahada daha fazla görünür olacağız. Bu fuara verdiğimiz önem bunun işaretidir." diye konuştu.

Eren, ASTEC Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı'nda YTB'nin, yurt dışındaki vatandaşlarla buluşarak çeşitli kültürel etkinliklere imza attığını söyledi.

YTB'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizi, film ve animasyon karakterlerini de vatandaşlarla bir araya getirdiğini belirten Eren, çocukların ve gençlerin gelişimlerine yönelik faaliyetler de gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Eren, YTB'nin faaliyetlerinin merkezinde yurt dışındaki vatandaşlara yönelik çalışmaların olduğunun altını çizerek fuarda yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye hasretini gidermenin yanı sıra kültür, sanat ve edebiyat alanındaki en son eğilimleri de yakından takip etme fırsatı yakaladığını kaydetti.

Abdullah Eren, özellikle gençlerin ve çocukların, etkinliklerde kültürel bağlarını kuvvetlendirdiğini, Türkçe yeterliliklerini artırdığını vurguladı.

Bu yıl fuara özel hazırlandık

YTB'nin, bu yılki "ASTEC Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"na özel önem verdiğini vurgulayan Eren, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız 19 yıldır istikrarlı bir şekilde geniş bir katılımla bu fuara iştirak ediyor. YTB olarak bu yılki fuara çok daha büyük bir katılım gösterdik. TRT ile iş birliğine giderek içerik olarak ciddi bir çeşitlendirme yaptık. TRT Çocuk'un sevilen animasyon çizgi filmi 'Rafadan Tayfa'yı ilk kez yurt dışındaki minik vatandaşlarımızla buluşturduk. Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımız tarafından kurulan Tema Schau Tiyatro Grubu, 'Yeni Komşu' adlı özel bir gösterim sergiledi. Ayrıca TRT'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu da fuarda 'Gerçek Ve Kurgu Arasında Abdülhamit' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Minik vatandaşlarımız için sürpriz Masal Saati etkinlikleri düzenledik. Bunun yanında güzel Türkçemize ilişkin bir farkındalık çalışması yaptık. 'Ana dilimiz Türkçe' ve 'Güzel Türkçem' başlığıyla hem sosyal medya hem de fuar alanında çeşitli etkinliklerimiz oldu."

"Uğramadığımız kasaba, şehir kalmayacak"

Eren, Avrupa'da yetişen üçüncü ve dördüncü neslin dünya siyasetini, kültürünü, sanatını ve ekonomisini iyi bilen entelektüel birikimiyle yetiştiğini ifade ederek "Çok kaliteli bir nesil geliyor. Türkçeleri çok iyi ve bulundukları ülkelerin dilini çok iyi konuşuyorlar. İyi eğitim almışlar, iyi üniversitelerde okuyorlar. Bu bizler için bir şanstır. Türkçenin ailede kazanılması gerektiğine çok inanıyoruz. Ana dilin muhafazasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda fuar alanında YTB olarak bu sene çocuklara özel bir önem verdik. Çocuklara yönelik çalışmaları ve etkinlikleri artırdık." diye konuştu.

YTB'nin sahada daha fazla görünür olmaya önem verdiğini dile getiren Eren, yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarla samimi ilişki içinde çalışma yürütmeyi istediklerini kaydederek "Tüm ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla daha sıkı bir ilişki içerisinde olmak istiyoruz. Bu kurumun kuruluş sebeplerinden bir tanesi de budur. Önümüzdeki süreçte uzmanlarımızla, birim amirlerimizle ve bizzat kendim sahada olacağız. Uğramadığımız kasabamız, şehrimiz kalmayacak." dedi.

Eren, Avrupa'daki genç vatandaşların Türkçeyi unutmaması için ek dersler vermeye çalışacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hafta sonunda dernek merkezlerinde çift dilli eğitim çalışmalarımız olacak. STK'lerle iş birliğimizi artıracağız. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için burs konusunda çalışmalarız var. İnsan hakları ve savunucularının kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki dönemde kültürel hareketlilik programları kapsamında 10 bin öğrenci hedefi koyduk. Bu programlar sayesinde gençlerimiz ana vatanlarında gezi ve kamp etkinlikleriyle hem Türkiye ile ilişkilerini kuvvetlendirecekler, hem de biz o gençlerimizle çok daha iyi bir hava yakalayacağız."

Kaynak: AA