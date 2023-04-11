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Türkiye
AA 11.04.2023 21:18

YTB Başkanı Eren yabancı öğrencilerle iftarda buluştu

YTB Başkanı Eren, Gaziantep'te öğrenim gören farklı ülkelerden öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

YTB Başkanı Eren yabancı öğrencilerle iftarda buluştu
[Fotograf: AA]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Seyirtepe Tesisleri'ndeki programda, öğrencilerin salgın ve 6 Şubat'taki depremler nedeniyle eğitim süreçlerinin etkilendiğini söyledi.

Deprem bölgesinde 1280 öğrencileri bulunduğunu anımsatan Eren, "Depremin ardından öğrencilerimizin hepsini tek tek aradık ve onlara ulaşmaya çalıştık. Öğrencilerimizi yerlerinde ziyaret ettik, ihtiyaçlarını sorduk ve yurtlarına baktık. İnşallah bu büyük depremi de hep birlikte aşacağız." dedi.

Eren, ellerindeki imkanlar çerçevesinde sağladıkları burs ve barınma imkanlarını son yıllarda artırmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

YTB Başkanı Eren yabancı öğrencilerle iftarda buluştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman uluslararası öğrencilerinin yanında olmaya çalıştığına işaret eden Eren, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan öğrencilerin derslerinde başarılı olmasıdır. Uluslararası öğrencilik kolay değil. Bir defa yaşadığınız, tanıdığınız yöreden, yurttan ayrılıyorsunuz. Ama şu var. Dünyanın dört bir tarafından öğrencilerle bir arada olma imkanı yakalıyorsunuz. Farklı kültürleri, dilleri, gelenek ve görenekleri tanıma imkanı buluyorsunuz. Bu durumu iyi değerlendirin."

Etkinliğe GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, öğretim üyeleri ile GAÜN'de eğitim gören 32 ülkeden 212 öğrenci katıldı.

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