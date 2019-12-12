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YSK Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatasını iptal etti12 Aralık 2019 Perşembe 19:41 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 19:42
Yüksek Seçim Kurulunca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın belediye başkanlığına itiraz edildi.
İtiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Aksak'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.
Ceylanpınar'da yeni belediye başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.
Kaynak: AA
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