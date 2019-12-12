Başvuru şartları Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlandı.

Başvuruda bulunacak adayların, en az ilköğretim mezunu olmaları ve 25 yaşını bitirmemeleri gerekiyor. Adaylar yazılı sınava girmeyecek. Ancak Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakata tabi tutulacak.

Millî Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY adresinden ulaşabilirsiniz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2019

Sözleşmeli er adaylarının sağlık şartlarına uygunluğu denetlenecek ve güvenlik soruşturmaları yapılacak.

16 Aralık'ta başlayacak başvurular 3 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'na alınacak uzman yardımcısı adaylarının başvuruları da 10 Ocak'a kadar devam edecek.

Bakanlığa 30 uzman yardımcısı alınacak.

Kaynak: TRT Haber