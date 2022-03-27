Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 16 gram metamfetamin, 31 sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi, 9 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Yozgat Uyuşturucu Narkotik
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